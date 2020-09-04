تتم عبر منصة «أبشر»..
أوضحت المديرية العامة للجوازات إجراءات إتمام السفر بعد وصول رسالة الموافقة على طلب السفر، وذلك بعد استفسار مفاده: «وصلني قبل قليل الموافقة على السفر للخارج لغرض الدراسة عن طريق أبشر، وطلب مني إحضار قرار الابتعاث عند السفر؛ ولكن أنا طالب على حسابي الشخصي ولا يوجد لدي قرار ابتعاث».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية».
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كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن الخطوة اللاحقة للموافقة على «طلب السفر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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