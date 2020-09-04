أبشر يوضح موقف «المنقولة كفالته» من استمرار التسجيل بحساب رسمي

أوضحت منصة أبشر، موقف المنقولة كفالتهم من استمرار تسجيل حساباتهم على المنصة.

جاء ذلك ردًّا من المنصة، على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين قال فيه: «كان لدي إقامة مستقلة وكان عندي حساب بأبشر، وبعدها نقلت كفالتي وصرت تابعًا لوالدي وتوقف حساب أبشر.. كيف يمكن تحديث أبشر أو الدخول عليه؟».

فيما أكدت المنصة، بأنه «لا يمكن لتابعي أو مرافقي المقيم التسجيل بمنصة أبشر».