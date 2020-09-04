المنصة حدَّدت حالة التابع لوالده
أوضحت منصة أبشر، موقف المنقولة كفالتهم من استمرار تسجيل حساباتهم على المنصة.
جاء ذلك ردًّا من المنصة، على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين قال فيه: «كان لدي إقامة مستقلة وكان عندي حساب بأبشر، وبعدها نقلت كفالتي وصرت تابعًا لوالدي وتوقف حساب أبشر.. كيف يمكن تحديث أبشر أو الدخول عليه؟».
فيما أكدت المنصة، بأنه «لا يمكن لتابعي أو مرافقي المقيم التسجيل بمنصة أبشر».
كانت هذه تفاصيل خبر أبشر يوضح موقف «المنقولة كفالته» من استمرار التسجيل بحساب رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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