بالفيديو.. خبير تقني يحذر طلبة التعليم عن بُعد من أجهزة «لاب توب»

أوضح المتخصص بتقنية المعلومات، المهندس سمير الجنيد، أن أسعار الأجهزة اللوحية واللاب توب ارتفعت إلى الضعف بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وحذر الجنيد (خلال استضافته في برنامج: يا هلا، على قناة: روتانا خليجية)، من شراء لاب توب مثبت عليه أي برامج، لعدم التعرض للقرصنة واختراق الخصوصية.

إن مخزون أجهزة اللاب توب بالمملكة شبه نفد بعد 10 أيام من إعلان وزارة التعليم نظام «التعليم عن بُعد».

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وأضاف الخبير التقني سمير الجنيد أنه خلال السنة الماضية، وقبل إعلان التعليم عن بعد كانت نسبة الطلب على أجهزة اللاب توب منخفضة نوعًا ما؛ حيث كان الإقبال على الهواتف الذكية أكثر، ولم يركز الموردون على مخزون اللاب توب.

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