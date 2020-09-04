«الجوازات» تحدد الإجراءات المطلوبة من زوجة المواطن الموظفة بدولة خليجية للعودة لبلادها

ضمن الحالات الاستثنائية المحددة

حددت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات المطلوبة من زوجة المواطن الموظفة بدولة خليجية للعودة لبلادها، وذلك باعتبارها من الحالات الاستثنائية للخروج من المملكة. وتلقت «مديرية الجوازات»، عبر «تويتر»، تساؤلًا من زوجة مواطن قالت فيه: «أنا كويتية موظفة بالكويت وقدمت إلى المملكة لقضاء إجازة مع بناتي السعوديات، وإذا أردت العودة للكويت، فما هو الإجراء المطلوب مني أنا وبناتي»، فيما ردَّت المديرية، بأن أصحاب الحالات الاستثنائية عليهم توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد السعودي مع إرفاق كل المستندات والمبررات.

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