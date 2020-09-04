الضمان الصحي يحدد مصير «التأمين الازدواجي» للموظفين

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يعمل، حاليًا، على خطة لإلغاء التأمين الازدواجى، وأنه سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية الجمع بين تأمينين، موضحًا أنه «من الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي عدم ازدواجية المنافع».

وتابع المجلس، عبر حسابه بموقع تويتر: «نعمل على خطة لإلغاء التأمين الازدواجي، وهو وجود تغطيتين تأمينيتين لنفس المؤمن له، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة وتفعيلها قريبا».

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ووجه أحد المواطنين سؤالًا مفاده: «هل يحق للمستفيد الحصول على أكثر من تغطية؟ مثال: الزوجة الموظفة، هل يحق لها تأمين منشأتها وتأمين منشأة زوجها؟».

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