الحيزان يتوقع «طقس الجمعة» ويحدد المناطق المتأثرة بالعواصف الرعدية

تأثير الحالة الجوية مستمر

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، حالة طقس اليوم الجمعة، والمناطق المتأثرة بالرياح والعواصف الرعدية. وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تأثير الحالة الجوية لا يزال مستمرًّا، بتكون غطاء سحابي، يعطي فرصًا لتكون عواصف رعدية في اليمن، ومرتفعات تبوك وأجزاء من منقطتي القصيم والرياض. مشيرًا إلى أن نشاط متوقع للرياح في نجران والمرتفعات وعلى المناطق الشمالية الشرقية.

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