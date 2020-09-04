أوضحت المدة المقررة للصرف

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لحصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، إن الأسرة المهجورة يمكنها التقديم على معاش الضمان؛ وذلك بإقرار من ذوي العصبة، وبعد التقديم وقبول الطلب يستمر الصرف لمدة سنتين فقط على أن يتم التحديث بعد انتهاء السنة الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تجدد التذكير بـ«مستند أساسي» لحصول الأسرة المهجورة على معاش الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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