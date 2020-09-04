السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 737 حالة وفاة



كانبيرا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم الجمعة عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26049 اصابة تعافى منها 21907 شخصا.

// انتهى //

07:05ت م

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كانبيرا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم الجمعة عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 59 حالة وفاة في ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية الى 650 وفي استراليا الى 737 حالة وفاة. واوضح اندروز ان الوفيات التي تم الكشف عنها اليوم تضم 50 شخصا من دور رعاية المسنين لقوا حتفهم في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 26049 اصابة تعافى منها 21907 شخصا.// انتهى //07:05ت م0005

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