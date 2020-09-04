وزير التعليم السعودي: هدفنا خدمة الطالب والطالبة وتسير رحلتهما التعليمية من المنزل

أكد حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي على أن هدف الوزارة خلال المرحلة الحالية هي العمل على خدمة الطلاب والطالبات وتسير رحلتهما التعليمية من المنزل وذلك عن طريق منصة مدرستي وقنوات عين حيث تعمل الوزارة على توفير البيئة المناسبة لهما بالشكل الذي يوفر عملية تعليمية سليمة ويقلل من الفاقد من التعليمي بسبب عدم القدرة على الذهاب إلى المدارس خلال الفترة الحالية نتيجة لجائحة كورونا.

ضرورة تواصل أولياء الأمور مع المدرسة

كما أكد معالي الشيخ حمد بن محمد آل الشيخ على ضرورة التواصل الدائم للطلاب والطالبات وأولياء الأمور مع المدارس الخاصة بهم أثناء العملية التعليمية عن بعد لأن ذلك له دور مهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية والوصول إلى نتائج افضل كما اشار وزير التعليم السعودي علي ان المسؤولية خلال هذه الفترة مسئولية تضامنية بين المدرسة والمنزل كما قدم الشكر لأولياء الأمور علي دورهم خلال المرحلة السابقة وتمنى استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى النتائج الأفضل.

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اللقاء الاعلام مع وسائل الاعلام وكتاب الرأي

وخلال لقاء لوزير التعليم السعودي مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأي وممثلي وسائل الاعلام أكد معالي الوزير على دور منصة مدرستي خلال الفترة القادمة وأنه مشروع للوطن يمكن من خلاله تجاوز التحديات حيث أنه منذ اللحظة الأولى من جائحة كورونا وتتعامل الوزارة معها على أنها تحدي كبير للعملية التعليمية واستمرارها عن بعد.

كما اشار إلى دور المملكة في وضع الحلول المناسبة لتحديات العملية التعليمية عن طريق منصة مدرستي وعن طريق 23 قناة يمكن من خلالها الحصول على المادة التعليمية كما لفت وزير التعليم إلى أن منصة مدرستي واجهت عدد كبير من التحديات تمكنت الوزارة من التغلب عليها مع استمرار وجود العديد من التحديات الأخرى التي تبحث لها الوزارة عن حلول وهو من الأمور الطبيعية مع هذه التقنية الجديدة لذلك فإن الأسبوع الأول من الدراسة سوف يكون فرصة للتعرف على المنصة والتسجيل فيها سواء من الطلاب والطالبات أو من شاغلي الوظائف التعليمية وأولياء الأمور.

كما اشار الوزير إلى أن قنوات عين تم توفيرها لمن لا تتوافر لديه خدمة الإنترنت أو لا يملك جهاز ذكي كما اشار إلى ضرورة زيارة الطلاب والطالبات أو اولياء الأمور للمدرسة ليوم واحد فقط للتعرف على التكليفات الجديدة.