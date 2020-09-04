بالصور بوابة خدمة تتيح ترخيص المباني السكنية عن بعد

بوابة خدمة أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية والتي يمكن من خلالها ترخيص السكن الجامعي حيث أنها تمنح رخص العقارات لجميع أصحاب ومستأجري السكن الجماعي المطابق للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن.

طريقه استخدام بوابه خدمة

بوابة خدمة تتيح خدمة رخص السكن الجماعي حيث أن طريقة استخدام المنصة سهلة وتتكون من مجموعة من الخطوات هي:

في البداية يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة بلدي أو من خلال تحميل التطبيق.

بعد ذلك يتم النقر على خدمات واختيار خدمة رخص السكن الجماعي.

الخطوة التالية هي النقر على أيقونة خدمة رخص السكن الجامعي.

سوف تظهر الصفحة الرئيسية للخدمة التي يمكن من خلالها التعرف على العديد من المعلومات مثل رسوم الخدمة ودليل المستخدم و الغرامات والجزاءات.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة ابدأ الخدمة.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى أسفل الشاشة والتعرف على اتفاقية استخدام منصة بلدي للخدمات الإلكترونية ثم النقر على ابدأ الخدمة.

سوف تظهر صفحة تسجيل الدخول الذي يتم أما عن طريق النفاذ الموحد أو عن طريق منصة بلدي.

بعد ذلك تظهر صفحة لمقدم الطلب ويمكن الاختيار بين ثلاث ايقونات وهي تقديم الطلب من صاحب المسكن أو بصفة مدير المنشاة أو بصفة موكل لمدير حساب المنشأه.

بعد ذلك يتم النقر على التقدم بطلب كما يمكن النقر على حفظ مسودة للرجوع إلى الطلب مرة أخرى في أي وقت بشكل سهل.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات المطلوبة في ظل أربع نوافذا النافذة الأولى هي اختيار مقدم الطلب والثانية بيانات الموقع الجغرافي والثالثة بيانات العقار والرابعة نوع العقار.

عند الوصول إلى نافذة المرفقات من المهم أن يتم إضافة ملف pdf يحتوي على جميع الصور الخاصة بالسكن سواء من الداخل أو من الخارج.

النافذة الأخيرة وهي الاقرار وحساب الرسوم يتم التعرف على حساب الرسوم من خلال النقر على أيقونة احسب.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التالي التي سوف توضح الرسوم المفروضة على السكن ويمكن اختيار طريقة الدفع سواء عن طريق سداد أو عن طريق البطاقة الائتمانية وبعد ذلك يتم تحديد الاقرار وشروطه ثم النقر على انشاء فاتورة.

يجب التأكد من أنه تم إصدار الفاتورة بنجاح وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عملية تقديم الطلب.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب باعتماد الطلب وبيانات الفاتورة ثم يتم التوجه إلى بوابة بلدي للتحقق من الطلب.

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