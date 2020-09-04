شكرا لمتابعة خبر عن طالب يستغل حبه للحاسب الآلي في مساعدة زملائه للتعامل مع «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

استغل طالب شاب حبه للحاسب الآلي وتقنية المعلومات، في مساعدة زملائه مؤخراً في ظل "التعليم عن بُعد"؛ حيث ساعدهم في الدخول إلى منصة "مدرستي" .

وقال الطالب أن ما أقدم عليه هو مبادرة ذاتية من أجل استثمار معرفته لخدمة جميع زملائه؛ فيما وجه مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، شكره إلى الطالب على تلك المبادرة المُتميزة، التي تؤكد على أنه سيكون من الأشخاص المُبدعين.