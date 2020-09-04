التجمع الصحي بالمدينة المنورة يدشن وحدة حديثة للتبرع بالدم

دشَّن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمدينة المنورة الدكتور محمود اليماني الوحدة الحديثة المتنقلة للتبرع بالدم بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة المدينة المنورة.

وتتكون الوحدة من ثلاثة حجرات، وهي منطقة الانتظار وغرفتين للفحص مجهزة بجهاز قياس العلامات الحيوية وجهاز قياس الهيموجلوبين بالدم، وميزان قياس الوزن، إضافة لمنطقة فرز وحفظ الدم، كما أن الغرف الحديثة معزولة بشكل كامل لحفظ الخصوصية للمتبرعين.

كما تضم الوحدة المتنقلة ثلاجة بنك دم بسعة 5 أقدام، ومنصة عمل مع مغسلة، فضلًا عن أربعة كراسي تبرع بالدم، وجهازين للحام أكياس الدم، وأربعة أجهزة هزاز أكياس الدم وشاشتي عرض، وفي الجانب الوقائي تم تجهيز الوحدة بنظام كشف حريق ونظام إلكتروني هيدروليكي لحفظ توازن العربة أثناء تقديم الخدمة.