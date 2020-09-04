أصحاب مركبات يمارسون التفحيط في حائل والمرور يضبطهم

جار تطبيق العقوبات بشأنهم
ضبط مرور منطقة حائل عددًا من المركبات التي مارس أصحابها التفحيط مخالفين بذلك نظام المرور.
وأكد الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي»، عبر تويتر، أن مرور منطقة حائل يضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ويُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
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