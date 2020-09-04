السعودية اليوم / المكسيك تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة



مكسيكو ستي 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورنا و513 وفاة خلال اليوم الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.

// انتهى //

07:19ت م

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مكسيكو ستي 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورنا و513 وفاة خلال اليوم الماضي.ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا​​​.وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.// انتهى //07:19ت م0011

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