السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321​​​.

وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.

// انتهى //

07:18ت م

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برلين 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321​​​.وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.// انتهى //07:18ت م0010

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