السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعتزم إنفاق 171 مليار وون العام المقبل على تطوير لقاح محلي لكوفيد-19



سيجونغ16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها خصصت 170.7 مليار وون (143 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الشركات المحلية على تطوير لقاحات محلية وأدوية علاجية لمكافحة جائحة

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم إنفاق 31.9 مليار وون من الميزانية لاكتشاف المواد المرشحة للقاح محتمل و 7.4 مليار وون للتجارب السريرية غير البشرية.

وذكرت أنه سيُنفق ما مجموعه 131.4 مليار وون على التجارب البشرية للقاحات المحتملة في العام المقبل.

وصرحت بأنه بشكل منفصل، ستنفق الحكومة 200 مليار وون لتعزيز مرافق البحث للمساعدة في مكافحة الأمراض المعدية.

وفي الشهر الماضي، سمحت كوريا الجنوبية لشركة "جينيكسين"، وهي شركة محلية للتكنولوجيا الحيوية، بإجراء المرحلة الأولى من التجارب البشرية لعقارها المحتمل لعلاج فيروس كورونا.

كما ستنفق الحكومة العام المقبل 27.2 تريليون وون على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 12.3% عن العام الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها ميزانية البحث زيادة مضاعفة، بعد قفزة بنسبة 18% في هذا العام.

// انتهى //

07:12ت م

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سيجونغ16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها خصصت 170.7 مليار وون (143 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الشركات المحلية على تطوير لقاحات محلية وأدوية علاجية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد العام المقبل.وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم إنفاق 31.9 مليار وون من الميزانية لاكتشاف المواد المرشحة للقاح محتمل و 7.4 مليار وون للتجارب السريرية غير البشرية.وذكرت أنه سيُنفق ما مجموعه 131.4 مليار وون على التجارب البشرية للقاحات المحتملة في العام المقبل.وصرحت بأنه بشكل منفصل، ستنفق الحكومة 200 مليار وون لتعزيز مرافق البحث للمساعدة في مكافحة الأمراض المعدية.وفي الشهر الماضي، سمحت كوريا الجنوبية لشركة "جينيكسين"، وهي شركة محلية للتكنولوجيا الحيوية، بإجراء المرحلة الأولى من التجارب البشرية لعقارها المحتمل لعلاج فيروس كورونا.كما ستنفق الحكومة العام المقبل 27.2 تريليون وون على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 12.3% عن العام الجاري.وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها ميزانية البحث زيادة مضاعفة، بعد قفزة بنسبة 18% في هذا العام.// انتهى //07:12ت م0008

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