السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 الفا و 842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.

// انتهى //

07:06ت م

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سول 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 الفا و 842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.// انتهى //07:06ت م0006

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