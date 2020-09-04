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أُجريت بمستشفى محافظة أحد رفيدة، أمس الخميس، أول حالة للغسيل الكلوي وذلك باستخدام جهاز( NxStage )، والذي يُعد "نوعي" على مستوى وزارة الصحة، حيث استخدم الجهاز لأول مرة في مستشفى المحافظة على مستوى مستشفيات منطقة عسير.
وتفصيلاً، يتميز جهاز NxStage بحجمه الصغير الذي يمكن حمله، ونقله إلى مكان وجود المريض واستخدامه في المنزل أيضًا، فيما لا يحتاج إلى ربطه بمحطة تنقية المياه، وإنما فقط بأكياس من المحاليل الخاصة، ويتم التصريف بسهولة إلى أقرب نقطة، ويعمل بكفاءة عالية ونسب حدوث العدوى محدودة جدًا.
وتم تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى لهذه الخدمة وذلك لقاطني المحافظة وما جاورها، وتمت جدولة الحالات التابعة للنطاق الجغرافي للمحافظة، وسيُسهم تشغيل هذه الخدمة في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.الغسيل الكلوي
إجراء أول حالة للغسيل الكلوي بمستشفى أحد رفيدة باستخدام جهاز (NxStage)صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-04
أُجريت بمستشفى محافظة أحد رفيدة، أمس الخميس، أول حالة للغسيل الكلوي وذلك باستخدام جهاز( NxStage )، والذي يُعد "نوعي" على مستوى وزارة الصحة، حيث استخدم الجهاز لأول مرة في مستشفى المحافظة على مستوى مستشفيات منطقة عسير.
وتفصيلاً، يتميز جهاز NxStage بحجمه الصغير الذي يمكن حمله، ونقله إلى مكان وجود المريض واستخدامه في المنزل أيضًا، فيما لا يحتاج إلى ربطه بمحطة تنقية المياه، وإنما فقط بأكياس من المحاليل الخاصة، ويتم التصريف بسهولة إلى أقرب نقطة، ويعمل بكفاءة عالية ونسب حدوث العدوى محدودة جدًا.
وتم تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى لهذه الخدمة وذلك لقاطني المحافظة وما جاورها، وتمت جدولة الحالات التابعة للنطاق الجغرافي للمحافظة، وسيُسهم تشغيل هذه الخدمة في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
01:15 AM
يتميز بحجمه الصغير الذي يمكن حمله ونقله إلى مكان المريض واستخدامه بالمنزل
أُجريت بمستشفى محافظة أحد رفيدة، أمس الخميس، أول حالة للغسيل الكلوي وذلك باستخدام جهاز( NxStage )، والذي يُعد "نوعي" على مستوى وزارة الصحة، حيث استخدم الجهاز لأول مرة في مستشفى المحافظة على مستوى مستشفيات منطقة عسير.
وتفصيلاً، يتميز جهاز NxStage بحجمه الصغير الذي يمكن حمله، ونقله إلى مكان وجود المريض واستخدامه في المنزل أيضًا، فيما لا يحتاج إلى ربطه بمحطة تنقية المياه، وإنما فقط بأكياس من المحاليل الخاصة، ويتم التصريف بسهولة إلى أقرب نقطة، ويعمل بكفاءة عالية ونسب حدوث العدوى محدودة جدًا.
وتم تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى لهذه الخدمة وذلك لقاطني المحافظة وما جاورها، وتمت جدولة الحالات التابعة للنطاق الجغرافي للمحافظة، وسيُسهم تشغيل هذه الخدمة في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
، إجراء أول حالة للغسيل الكلوي بمستشفى أحد رفيدة باستخدام جهاز (NxStage) ،
المصدر : الخليج 365
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