محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة. "أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-04 احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة. 04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 Advertisements 12:51 AM احتفل عوض بن أحمد أبو حسين بعودة نجليه كل من الدكتور محمد بن عوض أبو حسين والدكتور ماهر بن عوض أبو حسين، وحصولهما على درجة الدكتوراه بعد رحلة امتدت لسبع سنوات من الابتعاث بالمملكة المتحدة. ، "أبو حسين" يحتفل بحصول نجليه على الدكتوراه ،

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