«الحصيني» : رياح متوسطة وأمطار متفاوتة على عدة مناطق (صور)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، الجمعة 1442/1/16هـ، رياح متوسطة على شرق الحدود الشمالية وشمال شرق حائل وأجزاء من الساحل الغربي. توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، الجمعة 1442/1/16هـ، رياح متوسطة على شرق الحدود الشمالية وشمال شرق حائل وأجزاء من الساحل الغربي. وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على منطقة نجران وشرق عسير؛ فيما متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك واليمن.

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