بالفيديو.. لحظة ظهور حيوان نادر بجبال الرهوة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة ظهور "قط الزبّاد" المهدد بالانقراض في أحد جبال "الرهوة" بمحافظة المجاردة جنوبي المملكة. كشف مقطع فيديو، عن لحظة ظهور "قط الزبّاد" المهدد بالانقراض في أحد جبال "الرهوة" بمحافظة المجاردة جنوبي المملكة. ويعتبر حيوان "قط الزبّاد" أحد الحيوانات الليلة صغيرة الجسم والرشيقة، فيما يتعرض للاصطياد الجائر لاستخراج المسك، واستغلاله في إنتاج أغلى أنواع البن عالميًا.

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