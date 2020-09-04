شكرا لمتابعة خبر عن السماح باستقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيصًا لأحد المكاتب بمدينة حائل لاستقدام "طباخة منزلية" ديانتها مسلمة من دولة أذربيجان، وذلك لأول مرة.

وجاء سعر تكلفة الاستقدام للعاملات الأذربيجانيات 15 ألف ريال فقط، ويعد هذا السعر متوسطًا مقارنة ببعض تكاليف الاستقدام؛ فيما تصل تكلفة استقدام عاملة من سريلانكا 25 ألف ريال ويقدر وصولها خلال 90 يومًا.

وتقع دولة أذربيجان بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب.