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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة التقيد بالمسارات المخصصة للمشاة عند عبورهم للطريق.
وأوضحت إدارة المرور، كيفية عبور الطريق بشكل صحيح، حيث يجب التأكد من خلو الطريق من المركبات، والعبور من المسار المخصص للمشاة.
كما أشارت إلى ضرورة تجنب الانشغال بالجوال أو غيرة أثناء العبور.
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