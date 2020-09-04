أخبار السعودية اليوم..التقاعد تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء..ومكة والمدينة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 3 سبتمبر 2020م منها: مؤسسة التقاعد تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء، ومكة والمدينة المنورة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة، والقبض على مواطن ارتكب 50 حادثة سرقة بمكة المكرمة.

«التقاعد» تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لا تُدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهةً إلى أن دورها فيما يخص عملاءها يتمثل في ما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونيًّا.

مكة والمدينة المنورة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، البالغ عددها 833، والتي تصدرتها مكة المكرمة بتسجيل 82 حالة، وتبعتها المدينة المنورة بتسجيل 74 حالة، وحلت بعدهما الدمام بـ48 حالة.

الجوازات تحدد خطوات الاستفادة من خدمة «التفويض الإلكتروني»

أتاحت المديرية العامة للجوازات، خدمة التفويض الإلكتروني، وذلك لإتمام معاملات النيابة في وقت الانشغال.

«المرور» يحذر العابثين بعلامات الطريق: الغرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال

أعلن المرور السعودي غرامة العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، مشيرًا إلى أن طمسها قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لسالكي الطريق.

«التأمينات الاجتماعية» توضح ألية التعديل على مدد الاشتراك

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر المنصة الوطنية الموحدة، خطوات تمكين المشترك من التعديل على مدد الاشتراك أو إضافتها أو حذفها.

مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء الغد.

القبض على مواطن ارتكب 50 حادثة سرقة بمكة المكرمة

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ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن ارتكب 50 حادثة سرقة.

1157385مستفيدًا من خدمات نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل عسير

كشفت صحة عسير عن أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل المنطقة منذ انطلاقها في شهر مارس الماضي بلغ 1157385 مستفيدًا، وذلك من خلال 9 نقاط شملت قرضة والحريضة وسعيدة الصوالحة والمجاردة والثويلة والحبيل ووادي الحياة والعوص وجمعة ربيعة.

هل المخالفات تمنع عمل تفويض داخلي على مركبة من أبشر؟.. المرور يجيب

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط تفويض المركبات من مواطن إلى آخر ومن مواطن إلى مكفوله، مشيرة إلى الخطوات المتبعة لإتمام التفويض.

بهذه الخطوات يمكنك إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الرقمية للتسهيلات المرورية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بوابة المنصة الوطنية الموحدة.

المملكة تودع وثيقتي الانضمام إلى اتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

انضمت المملكة اليوم إلى اتفاقيتي «لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، و«فيينا» التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

موارد الرياض يضبط 25 مخالفة في إحدى شركات خدمات البترول

ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض.

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