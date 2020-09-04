السعودية اليوم / الرئيس الكيني يتعهد بجعل الإنفاق الحكومي اكثر شفافية



نيروبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تعهَّد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بجعل الإنفاق الحكومي أكثر شفافية لتهدئة رد الفعل العنيف، بشأن مزاعم بالفساد في تعاقدات لها صلة بوباء فيروس

وأمر كينياتا وزارة الصحة في بلاده أن تنشر التفاصيل الخاصة بشراء معدات صحية على موقع إلكتروني خلال 30 يوماً، لافتًا إلى أن الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشعب بأن الموارد الحكومية يتم استخدامها بشكل مناسب.

والفضيحة هي أحدث مثال للفساد المتعلق بفيروس كورونا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما تحقق حكومة جنوب أفريقيا في تعاقدات مريبة بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، بينما تم إقالة مسؤولي صحة أو اعتقالهم في بلدان من بينها بوتسوانا وزيمبابوي وأوغندا بسبب كسب غير مشروع مرتبط بفيروس كورونا.

// انتهى //

02:52ت م

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نيروبي 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واستعهَّد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بجعل الإنفاق الحكومي أكثر شفافية لتهدئة رد الفعل العنيف، بشأن مزاعم بالفساد في تعاقدات لها صلة بوباء فيروس كورونا "كوفيد-19"وأمر كينياتا وزارة الصحة في بلاده أن تنشر التفاصيل الخاصة بشراء معدات صحية على موقع إلكتروني خلال 30 يوماً، لافتًا إلى أن الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشعب بأن الموارد الحكومية يتم استخدامها بشكل مناسب.والفضيحة هي أحدث مثال للفساد المتعلق بفيروس كورونا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.كما تحقق حكومة جنوب أفريقيا في تعاقدات مريبة بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، بينما تم إقالة مسؤولي صحة أو اعتقالهم في بلدان من بينها بوتسوانا وزيمبابوي وأوغندا بسبب كسب غير مشروع مرتبط بفيروس كورونا.// انتهى //02:52ت م0299

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