السعودية اليوم / وفاة ثلاثة أشخاص جرفتهم السيول في الجزائر



الجزائر 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جرفتهم السيول التي خلفتها أمطار رعدية غزيرة في محافظتي باتنة وتبسة جنوب شرق الجزائر.

وأفادت مصالح الدفاع المدني الجزائري اليوم، أن مصالحها انتشت شخصين بمحافظة باتنة جرفتهما سيول واد بوعافية كانا على متن سيارة ، فيما تم انتشال الشخص الثالث ببلدية بجن بمحافظة تبسة جرفته سيول مياه واد تدينارت .

وأضافت المصادر نفسها، انه تم إنقاذ العديد من المواطنين العالقين داخل سياراتهم في العديد من المدن، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطرقات الرئيسية والفرعية من جراء فيضان الأودية.

وتشهد الجزائر حاليًا أمطارًا موسمية أدت إلى غمر العديد من المنازل بالمياه.

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02:23ت م

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