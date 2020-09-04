السعودية اليوم / القيادة الأمريكية بأفريقيا تتبرع بمستلزمات لمكافحة كورونا بغانا



أكرا 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تبرعت القيادة الأمريكية في أفريقيا بمستلزمات مكافحة كوفيد-19، إلى القوات المسلحة في غانا.

وأفاد نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في أفريقيا " افريكوم " العميد بالجيش الأمريكي فليتشر واشنطن، أن غانا شريك أمريكي مهم في أفريقيا، وتعمل افريكوم والسفارة الأمريكية على دعم غانا في مكافحة كوفيد ـ 19 .

ولفت إلى أن أفريكوم استخدمت الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والكوارث والمدنية في الخارج لشراء الإمدادات، والتي تضمنت 10000 قناع وجه 1600 عباءة مستشفى، 2000 لتر من الكحول، 3000 لتر من المواد المطهرة الأخرى.

وكانت افريكوم قد دعمت 37 مستشفى عسكريًا في غانا من خلال تبرعات من الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين للقوات المسلحة الغانية في فبراير 2020.

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02:22ت م

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