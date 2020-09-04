السعودية اليوم / محافظ الحرث يتفقد مركز الخشل



الحُرث 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

تفقد محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم، مركز الخشل والقرى التابعة له، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات الخدمية والوقوف على احتياجات الأهالي.

واستهل المحافظ الجولة بالوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، واستمع لشرح مفصل عنها من رئيس المركز المكلف علي بن محمد حكمي، واطلع ميدانياً على سير العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إليه المشروعات.

بعد ذلك زار الألمعي، عدداً من المراكز الصحية والمشروعات في القرى التابعة لمركز الخشل، واطلع عن كثب على آلية العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وما تضمه تلك المراكز من تجهيزات فنية وكوادر بشرية.

وأوضح محافظ الحرث، أن الزيارة جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

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