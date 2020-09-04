شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 303 أحواش وهناجر وصيانة 30 ألف م2 «حفر» بشوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام 2020، والتي تستهدف إزالة الملوثات البصرية.

حفر الشوارع

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري، تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري، من خلال العديد من الأعمال التي نفذوها خلال الشهر الماضي في حاضرة الدمام، والتي أبرزها إصلاح أكثر من 30.491 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وإصلاح 509 من محولات الكهرباء، وتنسيق وزراعة 122.397 شجرة ووردة، بالإضافة لإزالة 229 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًا مخالفًا، وإصلاح 141 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إصلاح 61.006 متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة 318 لوحة دعائية مخالفة.

مبان ومحلات

ولفت إلى أنه من ضمن الجهود، تمت معالجة 113 من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 74 مظلة وهنجرًا داخل الأحياء، وإزالة 2.799 مترًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع 345 من الباعة الجائلين، وإزالة 138.580 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 20.696 عمود إنارة متهالكا، ومعالجة واستبدال 14.666 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 858.055 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 256 سيارة تالفة ومهملة.

تشغيل وصيانة

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وعن جهود إدارة التشغيل والصيانة التابعة للأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري خلال نفس الفترة، قال الصفيان إنه تم إصلاح 6.440 مترا مربعا، ومعالجة 40.570 مترا طوليا، وإصلاح 396 محولًا من محولات الكهرباء، بالإضافة لإصلاح 17.875 من أعمدة الإنارة المتهالكة.

سلوك حضاري

وأكّد أن ذلك يأتي امتدادًا لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

نفايات ومخلفات

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، بوضع النفايات ومخلفات المباني وكافة مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال مركز «940»، أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.