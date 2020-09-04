شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية لـ 126 نازحا بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اشتمل التوزيع على 21 خيمة، و126 بطانية، و42 بساطا، استفاد منها 126 نازحا. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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