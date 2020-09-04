شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع استلام وتخصيص المشروعات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

بحث أمين منطقة المدينة المنورة م. فهد البليهشي آلية تسريع تسليم مشاريع وزارة الإسكان بجميع المواقع بالمنطقة ومحافظاتها إضافة إلى الحدائق والمواقع الاستثمارية. وناقش أمس، مع مدير عام فرع وزارة الإسكان أحمد زيدان وفريق وكالة الأراضي والشؤون الفنية بفرع الوزارة آلية تسريع الأعمال القائمة التي تخص الوكالة بالمنطقة، كما استعرضا المواقع التي تحتاج إلى سرعة التخصيص أو الإلغاء فيما يخص أراضي الإسكان والإسكان التنموي. ونوه زيدان بجهود أمانة المنطقة وفريق العمل بالبلديات التابعة للمنطقة ومحافظاتها خلال فترة الجائحة وخلال العمل عن بعد فيما يسهل خدمة أهالي المنطقة وتسهيل وتحقيق إنجازات المشاريع.

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