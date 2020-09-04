شكرا لقرائتكم خبر عن غرس 300 ألف شتلة بمشاريع إسكان نجران والان نبدء بالتفاصيل

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين فرعي وزارة الإسكان والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وغرس 300 ألف شتلة في مشاريع الإسكان.

ووقّع المذكرة من طرف فرع وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة، م. مانع الصقور، ومن طرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدير عام الفرع م. منصور الشمراني.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية هذه المذكرة في تنسيق الجهود وتفعيل إسهامات الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال برنامج جودة الحياة، وبرنامج التحوّل الوطني 2020 بما يتصل بحماية البيئة، ودعم التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي؛ لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية، وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستجمام.