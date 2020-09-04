شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية ومهنية لربات الأسر والأيتام بعدن والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن المشروع عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور، وكذا التصوير والمونتاج.
وأشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن أيوب أبوبكر إلى أهمية الدورات في صقل مهارات الأمهات في المهن والصناعات اليدوية المدرّة للدخل، حاثًا المشاركات على الاستفادة من المشروع وتنمية مهاراتهن ليصبحن قادرات على مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن.
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