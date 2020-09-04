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دورات تدريبية ومهنية لربات الأسر والأيتام بعدن

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس الأول، فعاليات الدورات التدريبية والمهنية لربات الأسر والأيتام، ضمن مشروع «بذرة أمان» في محافظة عدن.

ويتضمن المشروع عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور، وكذا التصوير والمونتاج.

وأشار مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن أيوب أبوبكر إلى أهمية الدورات في صقل مهارات الأمهات في المهن والصناعات اليدوية المدرّة للدخل، حاثًا المشاركات على الاستفادة من المشروع وتنمية مهاراتهن ليصبحن قادرات على مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن.

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