شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لصيانة مصارف السيول في إطار استعداداتها لموسم الأمطار، ونفذت بلديتا العتيبية والعزيزية الفرعيتان، أعمال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول في عدة مواقع متفرقة بمشاركة الإدارة العامة لشبكات السيول. وشملت الأعمال المُنفذة تنظيف العبارات لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق، وتمت إزالة كميات كبيرة من الشوائب والمُخلَّفات المتمثلة في الصخور والأتربة وأغصان الأشجار والأعشاب.

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