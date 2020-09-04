شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الشرق الأوسط مع رئيس وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. واستعرض سموه خلال اتصال هاتفي تلقاه من «جونسون»، مساء أمس الأول، آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

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