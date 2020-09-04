شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية ذكية لرصد التلوث في محطات تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل
وتتمثل بداية هذا المشروع البحثي الذي تم تطبيقه في تحلية المياه في وضع الحلول لرصد التلوث البكتيري في شبكات أنابيب المياه، وذلك عبر شركة كوالسينس «QualSens» الناشئة في الجامعة، ما يعزز خبرات الجامعة وكفاءة مراكزها البحثية في مجالات التقنية الحيوية، والأحياء الدقيقة.
ويركز المشروع على خفض التكاليف لمشغلي محطات تحلية المياه، ويجمع هذا الجهاز طرقاً مختلفة للاستشعار الذكي، الذي يسمح باكتشاف وتحديد نوع التلوث البكتيري في النظام، وبالتالي مساعدة مشغلي محطة التحلية على التخفيف منه، مما يقلل من استهلاك الطاقة اللازمة لإنتاج مياه الشرب.
ومكنت المرافق وما تحتويه من مختبرات أساسية وتقنيات حديثة وعقول متميزة، من نجاح المشروع تقنيا وتجاريا وصناعيا، مما يحافظ على مكانة الجامعة.
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