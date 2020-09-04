شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة عن مشروع وحدة بحثية يهدف لاستمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر، وذلك بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوكالة أن المشروع تمكن خلال أبحاثه طيلة السنوات الـ 5 الماضية من تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة، في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، وكذلك في التبريد الخاص بالبيوت المحمية ودون استخدام أي مياه أخرى، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد.، ودُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية. وبين وكيل الوزارة لشؤون الزراعة م. أحمد العيادة أن المشروع البحثي يستهدف استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي.

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