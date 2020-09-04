شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من مبادرة حماية العمل الخيري بجازان والان نبدء بالتفاصيل

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مبادرة «حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية»، التي نفذها الفرع على مدى 5 أيام متواصلة.

وحظيت المبادرة خلال مدة انعقادها بأكثر من 9800 مستمع، كما وصل عدد التنزيلات إلى 2642 تنزيلًا عبر تطبيق «زوم»، والبث الإذاعي للفرع.

وبلغ عدد الدول المسجلة في البث الإذاعي وتطبيق «زوم» 14 دولة حول العالم، هي: «المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - الجمهورية اليمنية - سلطنة عمان - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المملكة المغربية الهاشمية - جمهورية باكستان - فرنسا - إندونيسيا - ساحل العاج - جنوب أفريقيا - الكاميرون».

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوة «حماية العمل الخيري من استغلال الجماعات الحزبية والإرهابية»، ألقاها الشيخ حسين معافا، والشيخ د. حمد الوهيبي بيّنا خلالها أنه من الواجب على قادة العمل الخيري والتطوعي تطبيق اللوائح والأنظمة التي وضعتها الدولة لتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك لأن هناك فئات تستغل عواطف الناس لتحقيق أهدافها الخبيثة.

وأقيمت محاضرة عنوانها «حماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية»، ألقاها الشيخ د. محمد بازمول بيّن خلالها أنه من الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتسلّح بالعلم الشرعي السوي الذي ليس فيه اعوجاج وشذوذ.