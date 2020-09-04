شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف طالب وطالبة يحصدون «تفوق تكافل» والان نبدء بالتفاصيل

منحت مؤسسة تكافل الخيرية، أمس، 11840 طالبًا وطالبة جائزة «تفوَّق» التي تقدمها المؤسسة للمتميزين من طلابها وطالباتها سنويًا في الصف الثالث المتوسط، وجميع صفوف المرحلة الثانوية في 5.417 مدرسة على مستوى المملكة.

وتستهدف الجائزة تحفيز وتشجيع طلاب وطالبات «تكافل» على رفع مستواهم العلمي واستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي، حيث يتم تحديدهم بناءً على تقييم المعدل الدراسي عبر نظام نور واختبارات البرنامج الوطني للقياس، وسيتم إرسال رسالة نصية للطالب المستحق للجائزة لمراجعة المدرسة لاستلامها.

وأكد أمين عام المؤسسة د. محمد العقيلي أن الجائزة تسهم في رفع الروح المعنوية للطلبة المستحقين لها، وأيضًا في ارتفاع المعدلات الدراسية لطلاب وطالبات تكافل.

كما تستهدف بث روح المنافسة بين الطلبة لتنمية القدرات العلمية وتحفزهم إلى مزيد من النجاح وتعزيز الاستمرارية بالثقة بالنفس، لافتًا إلى أن المؤسسة وفّرت دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتدريب على اختبارات قياس، ودروس تقوية تفاعلية عبر منصتي «نون وفهيم» بتوفير مدرس للقيام بشرح الدرس في بعض المواد، وذلك لتمكين الطلبة في زيادة تحصيلهم العلمي.

يُذكر أن الجائزة تتكوّن من مكافأة مالية وشهادة تفوَّق، وتكون لهم الأولوية في برامج تكافل الأخرى، كما بلغ مجموع المستفيدين من الجائزة للنسخ السابقة من الجائزة أكثر من 45 ألف طالب وطالبة.