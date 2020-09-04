شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض حالات كورونا «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 833 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 318319 حالة، من بينها 20373 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1495 حالة حرجة، كما سجلت 1454 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 293964 حالة.

نسب الإصابة

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة الجديدة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 3982 حالة، بإضافة 26 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه قد أجري 48653 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

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استشارات واستفسارات

وكشفت الصحة أن مركز «937» تلقى خلال شهر أغسطس الماضي «2442010» اتصالات، كان منها «260940» اتصالًا لحجز المواعيد في المراكز الصحية، فيما بلغ عدد الاستفسارات «798171» استفسارًا، وعدد البلاغات «183277» بلاغًا، وعدد الاستشارات الطبية «897747» استشارة، أما الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فقد بلغت «301875» استفسارًا.

وأوضحت أن أغسطس شهد إنجازًا غير مسبوق في مسيرة عمل مركز «937»، وحقق رقمًا قياسيًا في التجاوب مع اتصالات المستفيدين، وتجاوز عدد الاتصالات أكثر من 100 ألف اتصال وارد في يوم واحد، الذي استمر في عدة أيام خلال ذلك الشهر.

قنوات مختلفة

ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة «هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة». ويقدم عدة خدمات للمستفيدين منها: «خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات».