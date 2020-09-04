شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز جودة «التعليم الإلكتروني» بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. القحطاني ضرورة المتابعة المستمرة في سبيل تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية والبحثية، داعيًا عمداء الكليات والعمادات المساندة، وجميع منسوبي الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية لما يخدم الطلبة.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود في سبيل ضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة عبر الوسائط التعليمية الإلكترونية مع العناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمّمة من الجهات المعنية.
يُشار إلى أن الاجتماع استعرض تقرير هيئة كفاءة الإنفاق وعددًا من مواضيع مجلس الجامعة المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
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