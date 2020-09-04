«منصة مجتمعية» لإسهام المواطنين في اتخاذ القرار

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وتستهدف المنصة، المساهمة في جمع الأفكار والمقترحات، والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي، كتجميل المدينة، واستدامة البيئة، والتحوّل الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، وتتيح تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة؛ لضمان الجودة ورِضا المستفيدين.
وأكد م. الجبير أن إطلاق المنصة، جاء وفقًا لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، لافتًا إلى أنها تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك بجمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وإشراكهم في صُنع القرار، وتم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تُمكِّن المواطن أو المقيم بالمشاركة بعدة نوافذ عن طريق المنصّة.
من جهته، قال وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، إن المنصة تستهدف المشاركة المجتمعية للمساهمة في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال جمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة، وإشراكهم في صناعة القرار، ولبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية، وتحويل العمل الاجتماعي إلى عمل مؤسسي تنموي شامل.
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