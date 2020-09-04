شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 3008 محلات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى التدقيق على المنتجات المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية، ما أسفر عن إتلاف
وأكدت إصدار 56 رخصة مهنية جديدة، وقيد 92 رخصة منتهية، وإلغاء 27 رخصة مهنية، فيما تم إصدار 472 شهادة صحية جديدة، ورصد 223 شهادة صحية منتهية، وفيما يخص الإصحاح البيئي، تم رصد 262 مخالفة، وإغلاق 30 محلا.
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