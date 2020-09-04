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تفتيش 3008 محلات خلال أسبوع

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أتلفت أمانة المنطقة الشرقية، 1396 كيلو جراما من الإتلافات الصلبة، و62 لترا من الإتلافات السائلة، وذلك في 583 جولة تفتيشية، شملت تفتيش 3008 محلات، و18 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوع.

وأشارت إلى التدقيق على المنتجات المباعة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية، ما أسفر عن إتلاف

وأكدت إصدار 56 رخصة مهنية جديدة، وقيد 92 رخصة منتهية، وإلغاء 27 رخصة مهنية، فيما تم إصدار 472 شهادة صحية جديدة، ورصد 223 شهادة صحية منتهية، وفيما يخص الإصحاح البيئي، تم رصد 262 مخالفة، وإغلاق 30 محلا.

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