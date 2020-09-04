شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: مسؤوليتنا مضاعفة لمواكبة الانفتاح التقني والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أهمية الدور المحوري والرئيسي المناط بمهام إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسات التعليمية، والتي تدير دفتها وزارة التعليم، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي الذي يمثل شخص التعليم؛ لنقل ما يدور من إنجازات وبرامج ومشاريع ضخمة تمتد عبر ميدان خارطته الواسعة وعرضها على أنظار المجتمع بالشكل اللائق.

وقال د. الشلعان، في كلمة له عبر البث المباشر، على هامش اختتام إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الشرقية، أمس، فعاليات برنامجها التدريبي «صحافة الموبايل»: إن التعليم اليوم في سباق مع الزمن، في ظل عالم اختلفت فيه كثير من المفاهيم والرؤى التي أصبح فيها الانفتاح التقني والتقدم التكنولوجي الرقمي لا يتعدى جهازا صغيرا أصبح في متناول أيدي أبنائنا الطلبة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا في ميدان التعليم مسؤولية أكبر؛ لنواكب حضور الحدث، متطلعًا لأن يرى آثار ما قدم في البرنامج على أرض الواقع.

من ناحيته، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن خارطة الميدان التعليمي تزخر بالعديد من البرامج والأنشطة الهادفة والمتميزة والتي تستحق وقوف الإعلام عندها، وتسليط الضوء عليها ونقلها للمجتمع بشكل مهني مع تحري الدقة والأمانة والموضوعية في النقل.

وسلط مقدم البرنامج محمد القحطاني، الضوء على مميزات صحافة الموبايل في مواكبة الأحداث اللحظية، والتي تعد مواكبة للإعلام المرئي الجديد، إضافة للتعريف بالأدوات والبرامج المستخدمة في التصوير، وفنيات التغطية الإعلامية بالجوال، وصولا لوقوفه على طرق التصوير وعمل المونتاج.

وأشار القحطاني إلى أن الهدف الرئيس من البرنامج، يتمثل في تنمية مهارات الأشخاص في مجال الإعلام الفردي، بما يمكنهم من الاستغناء عن فرق العمل التلفزيوني الميداني ليصبحوا خلالها قادرين بأنفسهم في توظيف الهاتف المحمول لعمل التصوير والمونتاج للخبر الصحفي المرئي للوصول بهم لصناعة محتوى إعلامي رقمي بطريقة احترافية.