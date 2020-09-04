شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مشاكل العمالة الباكستانية «وديا» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات، أهمها مستجدات أنظمة العمل، والمشاكل التي تواجه العمالة الباكستانية، وتسويتها وديًا، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات العمالة المتعلقة بالخروج النهائي.
وعبر القنصل، عن شكره على الدعم وحسن التعاون لمتابعة أوضاع العمالة، والوقوف عليها، فيما أبدى السعادة بخدمة الجميع، وتقديم الأفضل للمستفيدين، من مواطنين أو مقيمين على حد سواء.
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