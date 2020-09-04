محمد السهلي .. كفيف يناشد إنهاء معاناته واستكمال تعليمه في حفر الباطن

2020-09-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

محمد السهلي طالب في الصف الثاني الابتدائي لم يعقه فقدان البصر عن تطوير مستواه الدراسي، ولتخفيف معاناة والده الذي يتردد من محافظة حفر الباطن إلى منطقة القصيم لتعليمه هناك في المعاهد المتخصصة والجمعية الخاصة بالمكفوفين.

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“موافقة” تطور مستواي الدراسي:

“متابعات الخليج 365” التقت بـ محمد الذي يشكو من عدم تعليمه جيدًا حيث انتقل إلى الصف الثاني دون أن يتعلم شيئًا مفيدا في الصف الأول، فيما طالب إدارة التعليم بحفر الباطن بالسماح له بالدراسة في مدرسة المكفوفين بالابتدائية السادسة للبنات لجودة مخرجاتها ولتحسين مستواه الدراسي بشكل كبير.

مسارات المكفوفين:

وناشد الطالب محمد المسؤولين بوضع مسارات خاصة للمكفوفين في المنتزهات والأسواق أسوة ببعض مناطق المملكة والتي تهدف إلى مساعدة المكفوفين وهي عبارة عن خطوط طولية بارزة يسهل على الكفيف أو ضعيف البصر تمييزها أثناء المشي، وتعمل كمرشد لحركة المكفوفين على الممشى بحيث يتنقّلون باستقلالية وأمان دون حاجة لمرافقٍ كما هو معتاد.

حلقات قرآنية للمكفوفين:

وأعرب محمد ىعن رغبته في حفظ القرآن فقال: أنا لدي رغبة في حفظ القران كاملًا، ولكن لا توجد في حفر الباطن أي حلقة خاصة بالمكفوفين، وكلما ذهبت إلى حلقات التحفيظ رفضوا استقبالي لعدم وجود حلقات خاصة بنا كمكفوفين.

مناشدة لمحافظ حفر الباطن:

وناشد محمد السهلي محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود التدخل لتخفيف معاناته كونه يتردد وبشكل مستمر على منطقة القصيم لأخذ الدروس على الرغم من أن عمل والده في حفر الباطن.

جمعية خيرية للمكفوفين:

وطالب محمد باسمه واسم جميع المكفوفين بحفر الباطن افتتاح جمعية خيرية لرعاية المكفوفين في ظل ما تشهده المحافظة من توسع في المشاريع الكبيرة.



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