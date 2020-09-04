، بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جولة الخروج من "عنق الزجاجة .. ليلة الهروب من شبح الهبوط

تفتتح مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020، الذي ظفر به الهلال بعد تغلبه على الحزم في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1، بثماني مباريات مثيرة وحاسمة عنوانها الخروج من عنق الزجاجة ، حيث لم يتبق سوى تحديد الفرق المرافقة لفريق العدالة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وكذلك تحديد الفرق التي ستلعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم برفقة الهلال والنصر اللذين ضمنا المشاركة، حيث تتنافس الفرق في الجولة 29 قبل الأخيرة بالتوقيت نفسه عند الساعة 8:35 مساءً.

الهلال - الوحدة

يحل الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره الوحدة بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يسعى الهلال من خلال المباراة لتأكيد حصوله على بطولة الدوري والوصول للنقطة 69، بينما يسعى الوحدة للفوز على أمل تمسكه بالمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحل في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الاتحاد - النصر

يحل وصيف الدوري النصر بـ 60 نقطة ضيفًا على الاتحاد،على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والذي يبحث عن الفوز للنجاة من الهبوط لأندية الدرجة الأولى حيث يقبع في المركز الحادي عشر بـ 31 نقطة .

لقاء الاتحاد والنصر لا يقبل أنصاف الحلول، فأمل الأول هو الظفر بالنقاط الثلاث من أجل حسم قضية البقاء من عدمها.

أبها - الأهلي

يحل ثالث الدوري الأهلي بـ 47 نقطة الساعي للنقطة 50 لضمان مشاركته آسيويًا، ضيفًا على أبها والذي ضمن بقاءه في الدوري هذا الموسم بـ 35 نقطة بالمركز التاسع.

الرائد - الفيصلي

يلتقي الفيصلي خامس الترتيب برصيد 45 نقطة، مع الرائد الذي يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة، ويسعى كل منهما للحاق بالمقعد الآسيوي.

الاتفاق - ضمك

يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته في الجولات الأخيرة والوصول للنقطة 45، حيث يملك من الرصيد 42 نقطة في المركز السابع، عندما يقابل ضمك على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام ، ويسعى ضمك لكسب نقاط المباراة والهروب من الهبوط لأندية الدرجة الأولى، ويملك الفريق من النقاط 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

الشباب - الحزم

يستضيف الشباب صاحب النقاط الـ 40 بالمركز الثامن، على ملعبه بالنادي في الرياض فريق الحزم المهدد بالهبوط في حالة خسارته المباراة، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير بـ 27 نقطة.

الفتح - التعاون

يحل التعاون ضيفًا على الفتح في لقاء مهم يسعى خلاله الفريقان لكسب نقاط المواجهة، والهروب من المراكز المتأخرة للنجاة من الهبوط لأندية الدرجة الأولى حيث يبتعد التعاون عن مضيفه الفتح بنقطتين، ويملك في رصيده 32 نقطة في المركز العاشر، بينما حقق المضيف 30 نقطة بالمركز الثاني عشر.

الفيحاء - العدالة

يلتقي فريق الفيحاء الذي يملك في رصيده 29 بالمركز الثالث عشر، مع فريق العدالة في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ، والعدالة صاحب المركز الأخير في سلم الدوري بـ 21 نقطة والذي تأكد هبوطه لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الموسم المقبل.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين