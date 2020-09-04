شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة؛ فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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