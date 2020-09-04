شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة؛ فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.