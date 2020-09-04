شكرا لمتابعة خبر عن 60 ألف ريال غرامة ضد مواطن ومقيم لتسترهما على تجارة التمور في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):أعلنت وزارة التجارة، أمس الخميس، عن صدور حكمًا قضائيًا بثبوت مخالفة مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط بيع التمور في مدينة بريدة.
وفرضت المحكمة الجزائية ببريدة، غرامة مالية 60 ألف ريال، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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