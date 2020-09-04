صورة نادرة لـ"عمر توفيق" وزير المواصلات " آنذاك " يجرب أول جهاز للفاكس

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، اليوم الخميس، عمر توفيق وزير المواصلات آنذاك يجرب أول جهاز للفاكس أظهرت صورة تاريخية نادرة، اليوم الخميس، عمر توفيق وزير المواصلات آنذاك يجرب أول جهاز للفاكس ونشرت الصورة دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، موضحة ان الصورة منذ عام ١٣٨٧هـ (١٩٦٧م).

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